Messina, clochard investito e ucciso

Un clochard di 71 anni, Natale Rebecchi, è morto ieri sera a Messina dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada in un sottopassaggio che collega viale Europa a via Don Blasco. Si indaga sulla dinamica dell'incidente. Il conducente dell'auto è stato sottoposto ai controlli per scoprire se prima della guida ha assunto alcool o droghe.