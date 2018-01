"Il mio risveglio", Gessica posta prima foto dopo aggressione

(Gessica Notaro prima dell'aggressione con l'acido (Foto Fotogramma)

"Esattamente un anno fa. Questo era il mio primo risveglio al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena". Inizia così in post pubblicato da Gessica Notaro sul suo profilo Instagram. Lo scorso 10 gennaio, la 28enne riminese venne sfigurata con l'acido dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, detto Eddy. "Ero spaventatissima, ma nonostante ciò sono riusciti a strapparmi un sorriso.. grazie ai familiari e agli amici veri che mi hanno raggiunta immediatamente da ogni parte del mondo, ma soprattutto grazie a quella che in quei 2 mesi è diventata la mia nuova famiglia e che tutt’oggi mi è di grande supporto", continua Gessica facendo i nomi di tutte le persone che l'anno aiutata da quel terribile momento in poi.

"Grazie di cuore a tutti voi per avermi fatto vivere questa dolorosa esperienza in una maniera molto più accettabile - conclude la ragazza - Siete tutti quanti delle persone splendide. Avete migliorato la mia vita ed arricchito la mia anima. Vi voglio bene".