Roma, perde controllo dell'auto e piomba in un giardino

Un uomo di 77 anni ha perso il controllo dell'auto, una Nissan Micra, ed è finito dentro un giardino condominiale, con un salto di circa un metro di dislivello dalla sede stradale. E' accaduto questa mattina, verso le 10.15, a Roma, in via Gualtiero angolo via Giorgio La Pira.

Il personale dei vigili del fuoco, prontamente intervenuto, ha provveduto a prestare assistenza al conducente, di nazionalità italiana, riuscito ad uscire dal lunotto posteriore dell'auto. L'uomo è stato affidato alle cure mediche del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, in codice giallo.