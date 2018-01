Clochard morto carbonizzato, indagati due minori

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Due minorenni, un 13enne e un 17enne, sono indagati per la morte del clochard deceduto, nel dicembre scorso, nel rogo dell'auto in cui dormiva a Santa Maria di Zevio (Verona). L'inchiesta è coordinata dalla procura dei minori di Venezia.

Intanto i carabinieri continuano ad ascoltare testimonianze per raccogliere altri elementi utili all'inchiesta. L'incendio, che inizialmente si pensava fosse divampato per cause accidentali, potrebbe essere invece nato da uno scherzo finito male: le indagini serviranno a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.