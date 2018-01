Consip, procura chiede proroga indagini

(Fotogramma)

L'avviso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari per il caso Consip del Pm Mario Palazzi è stato notificata dal Giudice per le indagini preliminari Gaspare Sturzo a tutte e 12 le persone sottoposte a indagine, come si legge nell'atto del tribunale di Roma depositato in cancelleria il 9 gennaio 2018.

L'avviso è stato quindi recapitato a Emanuele Saltalamacchia, Luca Lotti, Carlo Russo, Tullio del Sette, Alfredo Romeo, Italo Bocchino, Domenico Casalino, Francesco Licci, Silvio Gizzi, Tiziano Renzi, Filippo Vannoni e Luigi Ferrara che hanno facoltà di presentare una memoria entro cinque giorni dalla notificazione.