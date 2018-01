Presidente Ordine giornalisti incontra Biagio Conte

Francese visita Biagio Conte

Il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Giulio Francese ha raggiunto oggi pomeriggio Biagio Conte, il missionario laico che da mercoledì notte ha deciso di dormire per strada, sotto i portici delle Poste centrali di Palermo, per protestare contro la situazione dei senzatetto in città. Francese ha portato a Conte un articolo scritto dallo stesso Presidente dei giornalisti nel 1994 sulla sua missione 'Speranza e carità' che aiuta migliaia di persone in difficoltà economiche. "Gli ho portato la mia solidarietà - dice Francese all'Adnkronos - e l'impegno di stimolare i giornalisti a scrutare più da vicino quella realtà sociale fatta di emarginazione e dolore". E aggiunge: "E' quello che ci chiede Biagio Conte con il suo esempio e il suo sacrificio: non giriamoci dall'altra parte".