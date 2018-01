Roma senza bus e tram, caos Capitale

(AdnKronos)

Caos a Roma. A seguito dello sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb sono a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali: in particolare Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. L'astensione dal lavoro coinvolge la rete Atac dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio (con le consuete fasce di garanzia).

Ecco la situazione sulla rete, secondo quanto riferisce l'Agenzia per la Mobilità. Metro A: chiusa. Metro B/B1: chiusa. Metro C: regolare. Ferrovia Roma-Lido: chiusa. Ferrovia Termini-Centocelle: attiva con possibili riduzioni di corse. Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva con possibili riduzioni di corse. Bus e tram: possibili riduzioni di corse. Traffico caotico nel centro della Capitale.

BUS PERIFERICI - Sempre oggi è previsto lo sciopero indetto dai sindacati Fast e Usb per la società RomaTpl (bus periferici): il servizio non è garantito dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Non sono attive le 'Zone a traffico limitato' diurne del Centro e di Trastevere. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli sprovvisti di permesso.