Esplosione in una palazzina a Milano/Foto

(Foto Fotogramma)

Un'esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l'ultimo piano di una palazzina nell'hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti (FOTO). Ci soono sei feriti lievi, 18 sfollati e 12 famiglie coinvolte, scrive in un post su Facebook il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.

A provocare l'esplosione al quinto piano potrebbe essere stata una fuga di gas, si legge sull'account Twitter dei Vigili del fuoco che stanno verificando la stabilità della palazzina.

Come si vede dalle immagini, le pareti sono state completamente esplose e divelte e moltissimi calcinacci sono caduti sulle macchine parcheggiate.

"Ci stiamo attivando immediatamente per sistemare in maniera adeguata le persone coinvolte - ha scritto ancora Di Stefano - Un grande ringraziamento ai vigili del fuoco, alla protezione civile, alla polizia locale, ai tecnici per essere intervenuti con grande rapidità e professionalità".