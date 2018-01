"Non ti devi truccare", minaccia la moglie con una motosega

Immagine d'archivio (Fotogramma)

A Pachino, nel siracusano, la polizia ha arrestato un uomo di 64 anni accusato di maltrattamenti, lesioni personale aggravate ai danni della moglie e porto abusivo di armi. Durante il matrimonio, il coniuge, con precedenti penali, avrebbe tenuto in stato di soggezione la donna, 60 anni, che, in un'occasione, dopo essere stata minacciata con una pistola e con una motosega avrebbe tentato il suicidio. Secondo la ricostruzione degli agenti, il consorte non voleva che la moglie si truccasse per uscire da sola, era necessario che fosse almeno accompagnata dai parenti.

La vittima si sarebbe rifugiata dai figli e da un'amica e una denuncia ha fatto scattare l'inchiesta della Procura. Il Gip di Siracusa ha emesso un provvedimento di arresto nei confronti del marito che è stato accompagnato in carcere.