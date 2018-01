Non si presenta alle nozze, lei lo riempie di botte

Foto di repertorio (Fotogramma)

Non era la prima volta che si tirava indietro dopo averle chiesto di sposarlo. E' finita senza matrimonio ma con pugni e calci la storia d'amore di due 30enni. E' accaduto a Reggio Emilia, si legge su 'Il resto del Carlino'. Come racconta la 38enne, i due stavano insieme dai sei anni. Quattro anni fa lui si era presentato con l'anello: "Poi dopo due mesi ci ha ripensato. Avevo annullato tutte le prenotazioni, dal ristorante alla chiesa. Alla fine lo avevo perdonato".

Qualche tempo fa la nuova proposta: "Stavolta sembrava tutto certo, fino a quando non è arrivato in Municipio per le firme del caso. Avevamo fissato la data delle nozze al 24 febbraio, avevamo già comprato gli abiti, le bomboniere e prenotato il ristorante".

A questo punto lei non c'ha visto più e l'ha riempito di botte. Gli ha chiesto un appuntamento sabato pomeriggio in un centro commerciale. "Sono andata agguerrita, vestita tutta in nero, da Catwoman - racconta - Gli ho urlato di darmi chiavi e soldi per pagare tutto ciò che avevo anticipato io per le nozze. Poi l’ho preso per il cappuccio e gli ho dato pugni e calci fino a farlo scappare. E gli è andata bene, perché se succedeva al Sud (lei è siciliana, ndr), me lo tenevano fermo. Qui a Reggio invece al massimo si sono complimentati e tanti mi hanno detto che dovevo dargliene di più... ".