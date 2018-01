Roma, donna cade in una voragine

(Fotogramma)

Una 77enne romana è rimasta lievemente ferita dopo essere caduta intorno alle 12 in una voragine che si è aperta in strada in via Catania, all'incrocio con via Lomellina, a Roma. A soccorrerla una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Parioli che passavano di lì in quel momento. I militari, allertati da alcuni passanti, hanno soccorso la donna, che nella caduta ha riportato escoriazioni alle gambe. Successivamente è stata trasportata dal 118 in codice verde al policlinico Umberto I. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Roma Capitale, che ha chiuso l'area per consentire il sopralluogo dei vigili del fuoco.