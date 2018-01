Schianto su strada statale: 4 morti

(Fotogramma)

Un tragico incidente è avvenuto in corrispondenza del km 38,570 della strada statale 650 'di Fondo Valle Trigno'. Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante, due furgoni e un’autovettura: quattro persone sono morte e altre sono rimaste ferite.

Anas comunica che, a causa dell'incidente, è stato provvisoriamente chiuso al traffico - in entrambe le direzioni - il tratto nel territorio comunale di Trivento, in provincia di Campobasso.

Sul posto le squadre di Anas, forze dell’ordine e 118.