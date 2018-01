"Attenti alla mini pistola", l'allarme del Viminale

La mini-pistola Life Card.22LR (fonte: trailblazerfirearm.com)

Attenzione alla mini-pistola pieghevole a colpo singolo, facilmente occultabile e piccola e sottile come una carta di credito: la segnalazione arriva da Europol e dal Viminale è stata subito rilanciata a tutte le questure italiane attraverso una circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'arma viene commercializzata come 'Life Card' a 399 dollari, è prodotta dalla società Trailblazer e distribuita da due aziende statunitensi. La mini-pistola può sparare un proiettile calibro 22 long rifle, misura 8,57 cm di lunghezza, 5,40 di altezza e 1,27 di spessore.

"Quando ripiegata - si legge nella circolare di Ps - assume dimensioni esterne simili a una carta di credito o a un portafoglio". Date le sue particolari caratteristiche costruttive, la pistola pieghevole "può essere trasportata in assoluta discrezione e le iscrizioni posso essere facilmente rimosse o coperte in modo da camuffarla come un piccolo oggetto elettronico". Le questure italiane vengono quindi invitate a "fornire informazioni in ordine a eventuali rinvenimenti o sequestri" della mini-arma.