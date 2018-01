Bimba azzannata da cane: è grave

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' grave la bimba di 14 mesi, azzannata alla testa dal cane di famiglia. A darne notizia è l'Eco di Bergamo. La piccola è stata operata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, è ricoverata in terapia intensiva e la prognosi ancora non è stata sciolta. L'aggressione è stata improvvisa. Il cane ha morso la bimba alla testa senza mollare la presa. Il papà, che era a cena con due amici, è subito intervenuto e ha chiamato i soccorsi. Il padre è stato comunque denunciato per lesioni colpose. L'animale, preso in consegna dai veterinari dell'Ats, sarà abbattuto.