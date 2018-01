Roma, anziana inghiottita da buca in strada

Foto di repertorio (ADNKRONOS)

Una denuncia in Procura per tentato omicidio. La presenterà oggi il Codacons in merito al caso della donna precipitata ieri in una voragine in Via Catania, e finita in ospedale lievemente ferita. “La misura è colma e non è più possibile tollerare episodi simili – spiega il presidente Carlo Rienzi – Non è la prima volta che a Roma si aprono voragini improvvise sull’asfalto, e per questo abbiamo deciso di chiedere alla Procura della Repubblica di aprire una indagine sull’accaduto, accertando le responsabilità dell’amministrazione capitolina, della ditta responsabile della manutenzione della strada teatro dell’incidente, e di tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, alla luce di possibili reati compreso quello di tentato omicidio”.

"Ma la situazione dell’asfalto sta degenerando in tutta la città – denuncia il Codacons – Roma sta letteralmente franando e strade e marciapiedi sono sempre più disseminati di buche che si aprono improvvisamente nell’arco di poche ore, un fenomeno che si intensifica dopo ogni pioggia".

“Centinaia sono le segnalazioni che stanno arrivando al Codacons nelle ultime settimane da parte di cittadini che denunciano lo stato disastroso dell’asfalto, una vera e proprio emergenza che sta avendo ripercussioni anche sulla salute pubblica: è in forte crescita infatti il numero di romani che sviluppano patologie legate a schiena, collo e colonna vertebrale, causate proprio dal dissesto delle strade della capitale”, conclude Rienzi.