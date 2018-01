Veronica Lario fa ricorso contro revoca assegno

(Afp)

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo scorso novembre aveva azzerato l'assegno di mantenimento - pari a 1,4 milioni dei euro mensili stabilito dal tribunale di Monza - obbligandola alla restituzione di circa 45 milioni di euro all'ex coniuge e leader di Forza Italia. La Lario, attraverso i suoi legali, ha fatto ricorso contro la decisione che era stata da subito definita "profondamente ingiusta". Gli avvocati di Berlusconi hanno 40 giorni di tempo per decidere se replicare al ricorso