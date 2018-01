Motori, musica e spettacoli: torna a Roma 'Eternal City Motorcycle Custom Show'

Musica, tatuaggi, pin up e moto. 'Eternal City Motorcycle Custom Show', l'appuntamento per appassionati di due ruote e quattro ruote speciali, torna a Roma dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno, con oltre 10mila ingressi. Quest'anno in programma sabato 17 e domenica 18 febbraio con un calendario fittissimo di eventi, ancora una volta all'Atlantico live, nel quartiere Eur.

Due giorni di spettacoli, musica, tatuaggi, mostre fotografiche, esposizioni ma soprattutto moto: dai chopper artigianali alle cafè recer di ogni tipo, bobber, hot rod e custom, con la rivista Low Ride che curerà bike contest e studio fotografico. E quest'anno per i customizzatori che porteranno moto inedite ci sono in palio importanti premi in denaro.

La novità sarà la presenza, sul palco, di prorompenti Pin up, che a suon di rossetto, boccoli e tacchi a spillo, si sfideranno per vincere la fascia di questa prima edizione dell'International Pin Up Contest, concorso che vede protagoniste concorrenti italiane e straniere. Una giuria di esperti valuterà il loro portamento ed eleggerà le tre più belle.

L’evento si sviluppa su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati tutti da vedere, organizzato per aree tematiche: produzione di serie, cafe racer, scrambler, abbigliamento, accessori, componenti, merchandising. Ospite d'eccezione della due giorni il disegnatore statunitense Darren McKeag, appassionato del mondo delle moto, per la prima volta in Europa. L'artista, maestro del tatuaggio e delle decorazioni pinstriping, disegna t-shirt e loghi, dipinge caschi, parafanghi e serbatoi. I fan potranno ammirarlo lavorare dal vivo alle sue performance creative.

Ma non mancherà, per il secondo anni consecutivo, direttamente da Los Angeles, l'Hells Angel californiano Rusty Coones, musicista, customizer, consulente e attore nella serie televisiva statunitense 'Sons of Anarchy', ideata da Kurt Sutter, che celebra le vicende di un club di motociclisti di un'immaginaria città sulla costa californiana. E poi lui, il mostro sacro, da New York City, Bobby Seeger che con il suo stile old school anni ‘50 e ’60, porta avanti l'attività di Indian Larry, storico customizzatore della Grande Mela. Bobby costruisce motociclette completamente fatte a mano, da 8 a 10 moto all’anno, esclusivamente chopper, curate nei minimi dettagli.

Tante le attrazioni in programma: dallo spettacolare Car Show, con veicoli americani pre 1965, a cura dei Rumblers e Portoricano, alla mostra fotografica allestita dal Car Club Rumblers Roma che, oltre a una ricca esposizione di hot rods e moto custom, creerà un'atmosfera magica affiancando a ogni macchina e moto una foto che le ritrae insieme ai loro proprietari.

Ma la due giorni sarà naturalmente all'insegna del rock'n'roll. A suonare, sabato sarà Antonio Sorgentone, cantante, pianista, tra i migliori nel suo genere in Italia. Nel suo repertorio un mix di: 50's R'n'R, boogie woogie, brani originali e classici swing italiani. Domenica invece, sarà la volta dei Newtones, trio scatenato che proporrà un repertorio ispirato ai brani americani degli anni ’50. Speaker ufficiale dell'evento: Andrea Rock di Virgin Radio.

E non mancherà, sabato sera, la cruising night, party dedicato a hot rod, auto americane pre 1965 e Volkswagen Air Cooler. Partenza ore 21 da Eternal City Custom Show in direzione Geronimo's pub.