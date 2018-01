Roma, bimbi picchiati al nido: 5 anni ai gestori

Foto dei carabinieri, immagine di repertorio

Sono stati condannati a cinque anni di reclusione i due fratelli, gestori di un nido al Pigneto, arrestati lo scorso giugno con l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini che ospitavano nella struttura. A deciderlo il gup di Roma, al termine del procedimento con rito abbreviato, che ha anche disposto un risarcimento di 10mila euro per ognuno dei 17 bambini coinvolti. Per i due fratelli il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sei anni.

Dalle indagini era emerso che i bambini nel nido, risultato anche abusivo, venivano presi a schiaffi, insultati, addirittura con epiteti a sfondo razzista e sessuale e lasciati sul tappetino dei cani. Le indagini erano partite dalla denuncia dei genitori di una bambina di due anni: la mamma e il papà si erano resi conto che qualcosa non andava perché la bambina aveva un comportamento strano. Nel corso delle indagini, coordinate dalla procura di Roma, sono state messe delle telecamere nell'asilo che hanno filmato i maltrattamenti.

La condanna a 5 anni "è giusta in rapporto alle accuse ma non per il danno cagionato. Un danno - commentano i genitori dei bambini che hanno assistito alla lettura della sentenza accogliendola con un applauso - che i nostri figli si porteranno dentro per tutta la vita, con ricordi che rimarranno purtroppo nella testa dei nostri bambini. Hanno subito per mesi, e alcuni di loro per due anni, violenze e vessazioni. Ringraziamo il pm per il lavoro fatto che ha portato oggi a una sentenza di condanna".