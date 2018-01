Milano, baby gang danneggiò vagoni metro: 5 denunciati

Sono stati individuati e denunciati i componenti di una banda di giovanissimi che il 24 dicembre e il 7 gennaio scorsi a Milano hanno danneggiato due vagoni della metropolitana e interrotto più volte il servizio, provocando danni ingenti. La Polmetro della Questura di Milano ha individuato e identificato il gruppo, formato da 44 ragazzi, e denunciato gli autori dei danneggiamenti ai vagoni della linea 2 diretti verso Cologno Nord e alla banchina: quattro minorenni e un maggiorenne italiano.

Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha ringraziato la Questura per il lavoro svolto. "Quando si fa sistema -ha detto Luca Bianchi, presidente di Atm- i risultati sono tangibili. I fatti dimostrano ancora una volta quanto sia fondamentale questo lavoro in sinergia per garantire maggior sicurezza ai cittadini, un obiettivo comune di Atm e di tutte le forze dell’ordine. Congratulazioni per questo eccellente lavoro alle istituzioni, alle forze dell’ordine e ai nostri uomini della security".