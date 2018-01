Schiacciato dal tornio: muore operaio di 19 anni

Morto sul lavoro un ragazzo di 19 anni a Rovato, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni ieri pomeriggio, circa alle 14.30, Luca Lecci, operaio figlio del titolare dell'azienda, si è incastrato con una manica del maglione nel tornio, che non si è fermato e l'ha schiacciato. Il padre ha assistito all'accaduto, ma non ha fatto in tempo a evitare l'incidente. Trasportato d'urgenza all’ospedale Civile di Brescia, il ragazzo è morto durante la notte.