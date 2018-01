Roma, anziana aggredita e rapinata in casa

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un'anziana di 78 anni è stata aggredita e rapinata in casa, un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Taranto a Roma. E' accaduto mercoledì sera e sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Dante, dopo la richiesta di aiuto della vittima.

La 78enne ha raccontato ai militari di aver aperto la porta perché stava aspettando un operaio, quando si è trovata di fronte invece il rapinatore che l'ha colpita al volto, forse con il calcio di una pistola, facendola cadere a terra. Intanto l'uomo ha rovistato nei cassetti e nell'armadio della donna, portando via la refurtiva.

Sul caso indagano i carabinieri, mentre la donna è stata portata all' ospedale all'Umberto I, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della VII sezione del nucleo investigativo per rilievi tecnici.