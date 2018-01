Delitto in un hotel a Dalmine, uccide donna e si costituisce

L'ha uccisa con un colpo di pistola e si è costituto. E' successo questa mattina in un hotel a Dalmine, in provincia di Bergamo. Stando alle prime ricostruzioni la vittima, una nigeriana di 37 anni, sarebbe morta subito. L'omicida avrebbe agito per motivi passionali e sarebbe un uomo sulla sessantina del bergamasco. Sul caso stanno indagando i carabinieri.