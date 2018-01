Disabile muore carbonizzato in istituto

(Foto Fotogramma)

Un uomo di 49 anni, ricoverato in un istituto per anziani e disabili di Genova, è morto carbonizzato la notte scorsa per un incendio che si è sviluppato all'interno del bagno di un reparto della struttura. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzanotte, in via Berghini sulle alture di San Fruttuoso.

Ancora da chiarire le cause del rogo che non si esclude possa essere divampato a causa di una sigaretta: l'uomo, in sedia a rotelle, stando alle prime ricostruzioni si sarebbe recato al bagno per fumare. La prima ad accorgersi dell'accaduto è stata un'infermiera che ha tentato di soccorrerlo spegnendo le fiamme con un estintore ma per il 49enne non c'era già più nulla da fare.

Sul posto 118 e vigili del fuoco che hanno evacuato per sicurezza una parte dell'istituto e circa una decina di pazienti.Sul caso è stata aperta un'indagine, degli approfondimenti sono incaricati gli agenti del reparto volanti della polizia di Genova.