Reggio Emilia, passaggi a livello in tilt

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Anomalie su alcuni passaggi a livello della tratta ferroviaria Reggio–Guastalla hanno richiesto nella notte l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma sono dovuti intervenire in tre passaggi a livello, assicurando in tutta sicurezza il transito del convoglio ferroviario.

Il lavoro straordinario per le pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia e della stazione di Corso Cairoli sono state avviate su input dell’operatore in servizio al 112, allertato dalla sala operativa FER del capoluogo bolognese.

PRESIDI - Fino al transito del treno, sono stati così presidiati i passaggi a livello di via Don Pietro Leuratti e via Borghetto; i militari hanno inoltre raggiunto a piedi il passaggio a livello in aperta campagna tra via Spagni e via Borghetto, attraversato da una stradina secondaria posta in aperta campagna.

TRANSITO - In tutti e tre i casi il convoglio è transitato regolarmente senza problemi per la sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria, assicurando anche la regolarità dell’orario del treno. Successivamente l’anomalia registrata nei tre passaggi a livello è stata risolta da personale FER.