Roma, 14enne travolto e ucciso da auto

Un quattordicenne è stato investito e ucciso ieri sera in zona Ottavia, a Roma. L'incidente è avvenuto verso le 22 in via Trionfale 11229, circa un km prima di Casal del Marmo. Il ragazzo è stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale Gemelli ma è morto poco dopo. Alla guida della Fiat Punto un 72enne che è stato accompagnato al San Filippo Neri per i test su alcol e droga. Sul posto per i rilievi la polizia locale dei Gruppi Montemario e Cassia.