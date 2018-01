Roma, punta pistola carica contro poliziotti

Punta una pistola carica contro gli agenti di Polizia che lo hanno trovato e poi arrestato, mettendo fine alla sua latitanza.

Le indagini dei poliziotti del Commissariato Sant’Ippolito andavano avanti da tempo: appostamenti, pedinamenti e accertamenti effettuati per cercare di localizzare S. A., romano di 51 anni ricercato per scontare una condanna ad oltre 6 anni di reclusione per rapina e ricettazione.

Intorno alle 9 di ieri mattina l’uomo è stato individuato da due agenti in via Teodorico: scoperto, il 51enne ha estratto una pistola e l’ha puntata verso di loro. Un terzo poliziotto però, rimasto defilato, è spuntato all’improvviso placcando il malvivente e, con l’aiuto dei colleghi, è riuscito a disarmarlo e neutralizzarlo.

L'uomo è stato arrestato: era in possesso di una pistola, risultata rubata, con colpo in canna e caricatore rifornito. Inoltre, aveva un documento d’identità valido per l‘espatrio, intestato ad altra persona ma con la sua foto.

Oltre a notificargli il provvedimento restrittivo, gli investigatori - diretti da Isea Ambroselli - lo hanno arrestato per resistenza e minaccia con armi da fuoco a pubblico ufficiale, resistenza, ricettazione, porto e uso di arma comune da sparo e possesso di documenti falsi.