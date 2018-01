"Siate stramaledetti", sindaco di Cerignola su Facebook

Il sindaco di Cerignola Franco Metta, immagine dal video su Fb

Tra rabbia e determinazione l'avvocato Franco Metta, sindaco di Cerignola nel foggiano, in un video, postato su Facebook attacca la malavita locale che ha compiuto numerose intimidazioni, principalmente a scopo estorsivo. "Siate maledetti - dice il primo cittadino nel filmato -. Uscite di notte come gli scarafaggi e come i topi per colpire la povera gente che lavora, che fa i sacrifici. Per buttare nel panico questa società, che sta facendo di tutto per risollevarsi. Siete quattro vigliacchi, noi non vi lasceremo questa città, combatteremo fino alla fine per Cerignola. Siate stramaledetti".