Schianto tra due auto, muore 18enne

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Incidente mortale nella notte a San Fior, in provincia di Treviso. Nello schianto tra due auto un ragazzo di 18 anni è morto mentre altri due giovani (18 e 28 anni) sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 4:15 mettendo in sicurezza i mezzi, una Fiat Punto e una Peugeot 208.

Nonostante i soccorsi, per il ragazzo alla guida della Fiat non c'è stato nulla da fare mentre l'altro ragazzo che era a bordo è rimasto ferito. Ferito anche il conducente della Peugeot 208, un giovane di Pordenone, pure lui ricoverato in ospedale. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del sinistro.