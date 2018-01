Barricato in casa spara da balcone, i precedenti

Foto di repertorio (Fotogramma)

Semina il panico dicendo di aver ucciso la moglie e sparando ai passanti dal suo balcone a Bellona, in provincia di Caserta. Cinque i feriti, tra le quali il comandante dei carabinieri della stazione di Vitulazio intervenuto sul posto. Una serata di follia, quella che si sta consumando nel casertano, che ricalca drammaticamente altre sparatorie avvenute in passato.

- 19 MAGGIO 2015: Otto persone vengono ferite da un ex guardia giurata, incensurata, che nella notte ad Afragola (Napoli) utilizzando un fucile da caccia legalmente detenuto esplode sei colpi dal balcone della propria abitazione contro alcuni condomini. Tre degli otto feriti sono minori, di 16, 11 e 7 anni.

- 15 MAGGIO 2015: A Capodimonte, nel quartiere Secondigliano, un uomo spara alla moglie e poi in strada dal balcone del suo appartamento: uccide quattro persone e ne ferisce diverse altre.

- 9 APRILE 2015: Claudio Giardiello, ex imprenditore, entra armato di una Beretta calibro 7.65 nel tribunale di Milano e spara per 13 volte all'interno del Palazzo di Giustizia: il bilancio è di tre morti e due feriti, di cui uno in modo grave.

- 12 LUGLIO 2014: Un folle nella notte a Pescara inizia a sparare con un fucile ad aria compressa dalla finestra. L'uomo centra tre passanti, che rimangono feriti. Le vittime sono un cinese colpito a un occhio, un altro uomo colpito a un gluteo, e una ragazza di 22 anni colpita a un braccio.

- 24 NOVEMBRE 2014: Nel bresciano, a Pertica Alta, un uomo si barrica in casa con i suoi familiari armato di fucile, e inizia a sparare dalla finestra. Al termine di una lunga trattativa, le forze dell'ordine lo convincono a consegnare le armi. La follia dell'uomo sarebbe scaturita da una lite con i vicini.

- 16 GIUGNO 2013: Ad Alessandria nella notte un giovane di origine straniera, dopo aver rubato la pistola a una guardia giurata, inizia a sparare contro i passanti. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in maniera grave. L'autore del gesto viene arrestato dalla polizia.

- 18 GENNAIO 2013: A Milano un uomo di 74 anni si barrica in un'autofficina e inizia a sparare all'impazzata, ferendo una persona. All'intervento della polizia spara anche contro gli agenti, che rispondono al fuoco ferendolo.

- 24 AGOSTO 2012: A Torino, nel quartiere di San Salvario, spara dal balcone di casa con un'arma a carica a gas, colpendo tre passanti, feriti in maniera lieve. L'uomo viene fermato dalle forze dell'ordine e affidato ai servizi psichiatrici di zona.

- 22 DICEMBRE 2012: A Gela un disoccupato si barrica in casa e spara sui passanti, gettando nel terrore un intero quartiere per diverse ore. Neanche l'intervento della polizia riesce a fermarlo: l'uomo continua a sparare, nonostante il tentativo di farlo desistere da parte degli agenti, che alla fine gli sparano ferendolo mortalemente. Nella sparatoria un poliziotto resta gravemente ferito a un occhio.