Cervinia sommersa dalla neve

(FOTOGRAMMA)

La neve non smette di cadere su Cervinia . In queste ore, il Comune di Valtournenche ha emesso un'ordinanza di divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, esclusi i mezzi di soccorso e sgombero neve, su tutte le strade di Breuil-Cervinia.

"In caso di urgenze - si legge in un post sulla pagina Facebook 'Cervinia Valtournenche' - i carabinieri sono disponibili ad accompagnare chi avesse necessità, utilizzando le motoslitte a loro disposizione". Per tali emergenze, va contattato il numero 0166.949073.

Inoltre, "a causa del perdurare delle precipitazioni, la strada tra Cervinia e Valtournenche rimarrà chiusa" fino martedì 23 gennaio. Giornata che sarà caratterizzata da temperatura minima -9° e massima 0°.