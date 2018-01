Donna picchiata e violentata, è caccia all'uomo

(Fotogramma)

Una donna di 47 anni è stata violentata ieri sera a Terni in piazzale Bosco. E' stata lei stessa a chiamare aiuto dopo che il suo aggressore è scappato. Il fatto si è verificato attorno alle 21 quando la donna era andata a riprendere l'auto parcheggiata vicino alla stazione. Sul posto è intervenuta la squadra mobile di Terni e la polizia scientifica. La donna, anche malmenata nel corso dell'aggressione, è stata ricoverata in ospedale. La polizia ha battuto la zona palmo a palmo per tutta la notte.