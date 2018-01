Fuga gas, evacuati 270 bambini a Milano

Immagine d'archivio (Fotogramma)

Una scuola di Melegnano, comune alle porte di Milano, è stata evacuata per una sospetta fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti uscire dall'edificio, situato in via Lazio. Sul posto, si comunica dall'Areu, sono intervenuti l'elisoccorso, due ambulanze e un'autoinfermieristica per valutare la gravità dell'evento.