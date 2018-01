Lite nel sangue: moglie uccisa a coltellate, lui è grave

(Fotogramma)

Tragica lite tra coniugi a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. La donna, 41 anni, è morta a causa delle coltellate inferte dal marito, che è rimasto a sua volta gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. I carabinieri sarebbero stati allertati da alcuni vicini che hanno sentito le urla di marito e moglie. Non è ancora chiaro se si tratti di omicidio con conseguente tentativo di suicidio oppure se i coniugi si siano reciprocamente accoltellati, con la donna che ha avuto la peggio. Indagano i carabinieri.