Uccide la moglie, spara sulla folla poi si suicida: follia a Caserta

Prima ha ucciso la moglie, poi ha iniziato a sparare dal balcone. Alla fine, dopo essersi barricato in casa, si è tolto la vita sparandosi. Scene da far west a Bellona, in provincia di Caserta.

Tutto è iniziato nel pomeriggio. L'omicida-suicida Davide Mango, 47 anni, aveva detto alle forze dell'ordine presenti in strada di aver di aver ammazzato la moglie e poi aveva iniziato a esplodere colpi contro i passanti, ferendone 4. Tra questi anche il comandante dei Carabinieri della stazione di Vitulazio, luogotenente Crescenzo Iannarelli, intervenuto sul posto.

Le prime immagini sui social

Il 47enne avrebbe puntato l'arma anche contro la figlia 14enne che però è riuscita a fuggire dall'abitazione.

I precedenti

Tre delle persone ferite dal balcone, nessuno in maniera grave, si sono recate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per le cure. La quarta persona ferita è il comandante Iannarelli, colpito solo di striscio.

Dopo aver sentito il colpo di arma da fuoco con il quale Mango si è tolto la vita, i Carabinieri hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione trovando anche il corpo senza vita della moglie.

Davide Mango "è stato sì per un periodo nostro sostenitore, ma mai militante attivo", precisa Forza Nuova Caserta spiegando che i rapporti "si limitavano al presenziare a qualche cena di finanziamento; non ha mai agito né fatto parte dei quadri militanti. Detto ciò è giusto precisare che si parla di un periodo di tempo superiore ai 6 anni trascorsi". Forza Nuova chiede quindi "che non si usi una tragica vicenda personale per tirare fango e menzogne su tutto il movimento e su tutti i nostri militanti?".