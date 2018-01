Davide Mango, il ritratto su Facebook del killer di Caserta

(Foto Facebook Davide Mango)

Un paesaggio di mare come immagine di copertina e un proverbio arabo come foto profilo che recita: "Ci sono due tipi di persone: quelli che potrebbero essere felici e non lo sono e quelli che cercano la felicità senza trovarla". Si presenta così su Facebook Davide Mango, l'ex guardia giurata che ieri pomeriggio ha seminato il panico a Bellona, piccolo comune in provincia di Caserta. Dopo aver ammazzato la moglie nella sua abitazione, il 47enne si è infatti barricato in casa e ha iniziato ad esplodere colpi all'impazzata dal balcone ferendo alcune persone. Infine è arrivato a compiere il gesto estremo, togliersi la vita con uno sparo. Scorrendo la sua bacheca social si scorgono le bandiere e i post di Forza Nuova, "unico partito - a suo dire - che dice quello che pensa, purtroppo a suo discapito". Partito di cui Mango era sostenitore ma "mai militante attivo", ha precisato Forza Nuova Caserta, spiegando che i rapporti "si limitavano al presenziare a qualche cena di finanziamento; non ha mai agito né fatto parte dei quadri militanti". Eppure il sostegno dell'ex guardia giurata alla formazione politica di estrema destra è ben evidente nel suo profilo Facebook, in cui compare in foto solo un'unica volta, immortalato proprio davanti ad una bandiera di Forza Nuova. Tra le poche informazioni presenti sul social network anche la registrazione del matrimonio, un matrimonio finito tragicamente in un inaspettato e drammatico pomeriggio di follia.