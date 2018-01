'Gratta e Vinci' da 500mila euro a Roma

(FOTOGRAMMA)

Colpi fortunati nel Lazio e in Puglia grazie a due biglietti del Gratta e Vinci della serie 'Il Miliardario'.

A Roma, presso l'Autogrill Pinetina Santa Palomba in via Ardeatina 2485, il biglietto vincente è stato di 500.000 euro. "Che emozione sapere che la fortuna è passata dalla nostra ricevitoria – commenta Barbara, responsabile del punto vendita – siamo in una zona industriale, non so chi sia il vincitore ma immagino possa essere un nostro cliente abituale che con questa vincita sicuramente potrà realizzare un suo desiderio".

A Latiano, in provincia di Brindisi, presso la ricevitoria di piazza Bartolo Longo 11, il biglietto vincente è stato di 300.000 euro. "Sono felicissima ed emozionata, sono qui dal 1985 e questa è la vincita più alta mai avvenuta nella nostra piccola comunità – afferma la signora Vincenza Venere De Fazio, titolare della rivendita –. Non ho idea di chi possa essere il vincitore, mi auguro che sia una persona che ne abbia bisogno".

Nel 2017 Gratta e Vinci ha distribuito nel Lazio vincite per circa 800 milioni di euro mentre nello stesso periodo in Puglia le vincite ammontano a circa 500 milioni.