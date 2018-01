Roma, arrestato 21enne: aveva 1 kg di coca in casa

Fotogramma

Partendo da una pista di droga nel quartiere Tor Pignattara, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 21enne romano, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mirati servizi di appostamento e pedinamento hanno permesso ai Carabinieri di individuare l’abitazione del giovane trafficante in via Domenico De Dominicis, zona Casal Bertone, dove ritenevano detenesse un’ingente quantitativo di droga da immettere nelle piazze di spaccio del posto. Ieri pomeriggio, scattato il blitz nell’appartamento, i Carabinieri hanno bloccato il 21enne e rinvenuto, nascosti nella sua camera da letto, un involucro contenente oltre 1 kg di cocaina pura, un centinaio di dosi di hashish e 31.000 euro, provento dell’attività illecita. Sequestrati la droga e il denaro, i Carabinieri hanno portato l’arrestato in carcere a Regina Coeli.