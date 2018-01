Incubo valanghe in Alto Adige

Foto di repertorio (Fotogramma)

Ottanta turisti ospiti dell'albergo Langtauferer Hof saranno evacuati nelle prossime ore in Vallelunga, in provincia di Bolzano, a causa di una valanga che minaccia la parte dell'edificio che si trova in zona rossa a Melago. Necessario l'intervento degli elicotteri dell'esercito, la zona è isolata.

Nella notte diverse le valanghe che si sono staccate nella valle, una ha travolto la condotta elettrica, la zona quindi è priva di corrente. Un'altra valanga ha travolto un edificio scolastico attualmente chiuso, adibito a fattoria didattica.

"Complessi gli interventi - spiega Christian Auer, ispettore capo dei vigili del fuoco di Bolzano - Il pericolo valanghe, nella zona, è di grado 5, non accadeva da 10 anni’’.