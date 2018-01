Abusò delle nipotine, condannato ex finanziere

(Fotogramma)

In Sicilia, per le vacanze di Natale, ha abusato delle nipotine di 8 e 4 anni. Dopo anni arriva la sentenza di condanna per un ex finanziere catanese in pensione, da anni trapiantato nel milanese dove risiedeva prima di essere arrestato: otto anni di carcere. La sentenza di condanna pronunciata dalla quarta sezione del tribunale penale di Catania, presidente Michele Fichera. L'imputato condannato avrebbe abusato la prima volta a dicembre 2011 per poi ripetersi a dicembre 2014.

Gli abusi sarebbero avvenuti in casa della nonna delle due bimbe, sorella dell’ex finanziere. Le loro confessioni hanno fatto scattare l’inchiesta: sono state le intercettazioni ad inchiodare l'imputato che viene arrestato nell’ottobre del 2015: dal carcere è poi stato ammesso ai domiciliari, sino alla scarcerazione avvenuta 4 mesi fa accompagnata da una serie di prescrizioni e divieti di avvicinamento alle minori.