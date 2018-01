Ansia per Michela e Federico, fidanzatini scomparsi

Di Federico e Michela non si hanno più notizie da lunedì sera. I due adolescenti, dopo aver trascorso il pomeriggio a casa di un'amica della 16enne a Piano di Sorrento (Napoli), intorno alle 19 si sono allontanati insieme e da allora più nulla. Entrambi hanno i cellulari spenti.

Come si legge sul sito di 'Chi l'ha visto?', Michela, alta un metro e 65, occhi e capelli castani, vive con la famiglia a Ticciano, una frazione di Vico Equense (Napoli). Frequenta regolarmente la scuola e prende lezioni di danza. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto grigio, felpa verde militare, leggings neri, scarpe bordeaux marca 'New Balance'. Verso le 18:30 ha chiamato la madre per dirle che non avrebbe fatto in tempo ad andare alla lezione di danza delle 19:30 e le ha detto anche di sentirsi poco bene. Non ha con sé i documenti.

Federico, 15 anni, è alto un metro e 85 e ha occhi e capelli castani: abita con la mamma a Meta, vicino Napoli. Verso le 17 di lunedì aveva avvertito la madre che non sarebbe andato a calcio e che sarebbe tornato per cena. Quel giorno indossava un parka verde, jeans, scarpe nere e bianche marca 'Adidas'. Ha con sé uno zainetto colorato marca 'Adidas.

Le famiglie hanno lanciato diversi appelli sui social e sui media locali, che hanno pubblicato le foto dei due ragazzi scomparsi.