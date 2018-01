Palermo, carabinieri salvano esemplare di Ara Ararauna

L'esemplare salvato

I Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura–Nucleo Cites di Palermo, hanno salvato un esemplare di “Ara Ararauna” che volteggiava in zona Cala - in prossimità del circolo Canottieri Palermo. L’animale che volava in maniera confusa tra la strada ed il molo, appartiene ad una specie inclusa nell’allegato B del Reg. Ce 338/97 pertanto tutelata dalla convenzione di Washington - Cites in quanto a rischio estinzione.

"E’ da escludere che l’animale in questione possa rientrare tra quelli ormai “naturalizzati” sia per la specie a cui appartiene, sia perché appare confidente ed abituato al contatto umano. Al momento è stato affidato temporaneamente al Parco d’Orleans. Sono in corso accertamenti dei Carabinieri per risalire all’identità del proprietario ed alla riconducibilità di eventuali fattispecie di reato e/o di illeciti amministrativi", fanno sapere i Carabinieri forestali.