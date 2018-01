Migranti, vescovi: "Stranieri? Allora lo sarebbe anche il Papa"

"Per noi non esistono stranieri, sennò per la Chiesa italiana il primo straniero sarebbe il Papa, che vive in un altro Stato: il Vaticano...". Il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei ricorre a questo 'paradosso' per spiegare l'esigenza di mettere in pratica i quattro verbi predicati dal Pontefice, "accogliere, proteggere, promuovere, integrare", citati durante la celebrazione organizzata dal Centro Astalli nella Chiesa del Gesù a Roma nella Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.