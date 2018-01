Milano, deraglia treno: 2 morti

(Vigili del Fuoco)

Due morti e almeno 10 feriti gravi. E' il bilancio provvisorio delle vittime dell'incidente ferroviario tra Segrate e Pioltello, in provincia di Milano, che ha coinvolto intorno alle 7 un treno della Trenord. Lo apprende l'AdnKronos dall'Areu, azienda regionale emergenza e urgenza.

Sono 10 i feriti in codice rosso e 90 invece quelle trasportate in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Sul posto del deragliamento del convoglio partito da Cremona e diretto a Lambrate ci sono Vigili del Fuoco, carabinieri, polizia e soccorritori.