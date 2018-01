Nasce il confetto Maxtris con cioccolato Caffarel

Confetto Maxtris

L’arte dei Maestri Confettieri Maxtris incontra il finissimo cioccolato Caffarel e presenta una nuova linea di prodotti dal sapore esclusivo e raffinato. Nasce così una ricetta unica: il confetto Maxtris con cioccolato Caffarel.

Una collezione esclusiva per i palati più raffinati che viene proposta in più varianti, in diversi colori e con un packaging accattivante, adatta ad ogni tipo di evento dalla festa di laurea al matrimonio fino al semplice assaggio da salotto nei momenti conviviali. Simbolo del matrimonio e identificato come dolce portafortuna il confetto Maxtris si pone tuttavia come prossimo obiettivo di diventare un goloso sfizio ideale per ogni ora del giorno. Un confetto dall’anima antica ma dinamica e proiettata verso il futuro.

Prosegue dunque il percorso di ricerca di materie prime di altissima qualità che contraddistingue il marchio Italiana Confetti che si è guadagnato il ruolo di leader nel settore della confetteria europea.

L’opera di Italiana Confetti, che da sempre si distingue per la ricerca di materie prime e l’innovazione dei processi produttivi, ha permesso di associare il marchio ConfettiMaxtris alla “confetteria di altissima qualità”. Infatti ad oggi la Italiana Confetti Srl (società di famiglia) è riuscita ad affermarsi come il maggiore confettificio europeo sviluppando una capacità produttiva giornaliera pari a circa 4 milioni di confetti differenziati per varianti di gusto e/o colore.

Grande anche l’attenzione all’eco sostenibilità ambientale. L’azienda è intenzionata a raggiungere, anche per il futuro, obiettivi di crescita e sviluppo nel rispetto dei più rigorosi standard qualitativi e ambientali perseguendo una forte penetrazione anche sui mercati esteri forte dell’eccellente know-how maturato.

Fondata a Torino nel 1826, Caffarel è un’importante realtà dell’industria dolciaria del nostro Paese, pur mantenendo il suo carattere artigianale. La cura nella selezione delle migliori materie prime e una tradizione che vanta quasi 200 anni di storia donano al cioccolato Caffarel il suo sapore unico e inconfondibile. Famosa per avere inventato il celebre Gianduiotto nel 1865, l’azienda rappresenta l’eccellenza nella produzione del cioccolato di alta qualità “made in Italy” e mantiene ancora forti legami con il proprio territorio. Il cacao finissimo delle migliori piantagioni del Ghana e dell’Ecuador si unisce, infatti, alle migliori Nocciole Piemonte IGP per dare vita a prodotti unici.

Tradizione, passione, e qualità sono i comuni denominatori tra le due aziende che si sono incontrate per un prodotto che mira a conquistare il piacere degli italiani.

La linea di confetti sarà presentata il 1 febbraio alle ore 11.00 in anteprima con una conferenza stampa ufficiale che si terrà presso la sede di Confindustria Napoli, Palazzo Partanna, Piazza dei Martiri 58, Napoli. Interverranno: Dario Prisco (Amministratore Italiana Confetti – Maxtris), Marco Villa (Amministratore Delegato Caffarel) e Enzo Miccio (Brand Ambassador Confetti Maxtris).