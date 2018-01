Roma, fermato presunto killer del 'Mitraia'

(da Facebook)

C'è un fermato per l'omicidio di Alberto Ianni, detto 'Mitraia', il 39enne ucciso due giorni fa con un colpo di pistola sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'omicidio sarebbe di natura passionale.