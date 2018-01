Roma, donna finisce su binari metro B

Una donna è finita sui binari della metropolitana della linea B al passaggio della metro. E' accaduto alla stazione Eur Fermi, in direzione Rebibbia. Sul posto sono intervenuti la polizia e i vigili del fuoco. La donna, straniera, è stata estratta viva ed è cosciente. E' stata soccorsa dal 118 che l'ha trasportata all'ospedale, al San Camillo in codice rosso. A quanto si apprende sarebbe ferita a un braccio. Il servizio della metropolitana è interrotto nella tratta tra Eur Magliana e Laurentina ed è stato attivato un servizio con bus sostitutivi. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell'incidente.