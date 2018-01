Termini, la rabbia dei pendolari

Insicurezza, disservizi, rassegnazione. Sono i sentimenti espressi da pendolari e viaggiatori in partenza e in arrivo a Termini dopo il tragico incidente ferroviario di ieri avvenuto alle porte di Milano. Deragliamento che ha causato la morte di tre donne. 46 i feriti, nessuno in pericolo di vita. La Procura indaga per disastro ferroviario colposo.