Getta donna sui binari, il video dell'arresto

Un "gesto di follia". Così gli investigatori hanno definito quanto avvenuto nel primo pomeriggio di ieri alla fermata Eur Fermi della metro B di Roma, dove un uomo, I.T., ha spinto sui binari una donna peruviana di 47 anni. Il 47enne, come mostrano le immagini, è stato fermato nella notte per tentato omicidio dagli uomini della Squadra mobile e del commissariato Esposizione al termine di una rapida indagine.