Maxi tamponamento in autostrada

(Foto di repertorio)

Un maxi incidente, che ha visto coinvolte 15 auto e due tir, si è verificato sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce. In seguito al sinistro, Autostrade per l'Italia comunica che è stato chiuso il tratto tra Ovada ed il bivio con la A10 in direzione sud. L'incidente, avvenuto al km 4,si è verificato tra 15 autovetture e due mezzi pesanti con perdita di gasolio sulla carreggiata. Sul luogo dell'evento, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari. Per i veicoli che dall'A26 sono diretti verso Genova Autostrade consiglia di percorrere la diramazione Predosa Bettole per poi raggiungere il capoluogo ligure attraverso l'A7.