Fondazione Cariplo, a Milano la terza tappa di #ConiBambini

Il 29 gennaio si tiene a Milano la terza tappa della manifestazione itinerante #ConiBambini – Tutta un’altra storia. Si presentano 14 progetti avviati da Fondazione Cariplo di 18 milioni di euro, che si occupano delle povertà dei minori.

L’appuntamento è alle 10 all’Auditorium Fondazione Cariplo in Largo Gustav Mahler. Dopo gli interventi in apertura di Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo e di Carlo Borgomeo presidente Con i Bambini e Fondazione Con il Sud, sarà presentato “Aspettando il tempo che passa”, la pièce teatrale scritta con i ragazzi detenuti nel carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento. Lo spettacolo, prodotto da The Co2 Crisis opportunità Onlus con Nest nell’ambito del progetto Il palcoscenico della legalità, ha dato voce ai minori costretti al regime carcerario per un percorso di rinnovamento etico, analizzando responsabilità individuali e collettive, per un nuovo futuro possibile.

Parteciperanno all'evento Giuseppe Guzzetti, Presidente di Fondazione Cariplo, Carlo Borgomeo, Presidente della Fondazione CON IL SUD, lo scrittore Gianni Biondillo, Pierluigi Pardo e Valeria Ciardello, giornalisti sportivi, Sarah Maestri, attrice, Giulia Minoli, coordinatrice del progetto “Il palcoscenico della legalità”, e Irene Coletto disegnatrice di Smemoranda che racconteranno le periferie milanesi, attraverso le esperienze messe in campo anche dalla Fondazione Cariplo.

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.